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Спутник Минобороны отделился от разгонного блока и вышел на расчетную орбиту

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с космическим аппаратом Минобороны стартовала ранее с космодрома Плесецк

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Запущенный в четверг с космодрома Плесецк космический аппарат Минобороны РФ отделился от разгонного блока "Фрегат" и вышел на расчетную орбиту. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе российского военного ведомства.

"Разгонный блок "Фрегат" успешно вывел на орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России", - сказали в министерстве.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с космическим аппаратом Минобороны стартовала в 10:46 мск с пусковой установки №4 площадки №43 космодрома Плесецк. Головная часть в составе спутника и разгонного блока "Фрегат" отделилась от третьей ступени ракеты в 10:55 мск. "Разгонник" продолжил выведение аппарата на целевую орбиту за счет включений собственной двигательной установки.

Летные испытания ракет-носителей серии "Союз-2" начались на северном космодроме в ноябре 2004 года. За 15 лет с Плесецка было проведено 40 пусков "Союзов-2" этапов модернизации 1а, 1б и 1в. Это четвертый запуск "Союза-2" с Плесецка в 2019 году.

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