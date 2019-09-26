Умер космонавт Геннадий Манаков

"Сегодня ушел из жизни Геннадий Михайлович Манаков. Очень жаль! Светлая память", - написал он.

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Космонавт Геннадий Манаков, совершивший два космических полета, умер на 70-м году жизни. Об этом написал в четверг на своей странице в Twitter депутат Госдумы, космонавт Максим Сураев.

Сегодня ушёл из жизни Геннадий Михайлович Манаков. Очень жаль! Светлая память! pic.twitter.com/9EGAyPZSMJ

Геннадий Манаков родился в 1950 году в Чкаловской (ныне Оренбургская) области. Манаков был военным летчиком, а в 1985 году его отобрали для работы по программе "Буран".

Первый полет в космос он совершил в 1990-м году в качестве командира экипажа "Союз ТМ-10". Тогда он провел на орбите 130 суток. Второй полет состоялся в 1993 году (179 суток) на корабле "Союз ТМ-16".

Всего Манаков совершил три выхода в открытый космос общей продолжительностью 12 часов 43 минуты.