Спутник Минобороны РФ приняли на управление и присвоили ему номер "Космос-2541"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Запущенный в четверг с космодрома Плесецк космический аппарат Минобороны РФ принят на управление наземными средствами Космических войск, аппарату присвоен порядковый номер "Космос-2541". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе военного ведомства.

"Космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России боевым расчетом Воздушно-космических сил с космодрома Плесецк, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск Воздушно-космических сил", - сказали в ведомстве.

По данным министерства, с аппаратом поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы работают нормально. "После принятия на управление космическому аппарату присвоен порядковый номер "Космос-2541", - уточнили в пресс-службе.

"Специалисты Центра контроля космического пространства Космических войск ВКС внесли в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства информацию о разгонном блоке "Фрегат" и космическом аппарате "Космос-2541", - также сообщили в ведомстве. Главный каталог космических объектов - единая информационная база данных, содержащая координатную и некоординатную информацию о каждом космическом объекте. В каталоге хранятся данные об искусственных объектах на высоте от 120 км до 50 тыс. км. По каждому объекту записывается набор элементов орбит, достаточный для точного прогнозирования его движения, международный номер-идентификатор, данные о времени и месте пуска, типе объекта, назначении, массе, размере и так далее.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с космическим аппаратом Минобороны стартовала в 10:46 мск с пусковой установки № 4 площадки № 43 космодрома Плесецк. Головная часть в составе спутника и разгонного блока "Фрегат" отделилась от третьей ступени ракеты в 10:55 мск. "Разгонник" вывел аппарат на целевую орбиту за счет включений собственной двигательной установки.

Летные испытания ракет-носителей серии "Союз-2" начались на северном космодроме в ноябре 2004 года. За 15 лет с Плесецка было проведено 40 пусков "Союзов-2" этапов модернизации 1а, 1б и 1в. Это четвертый запуск "Союза-2" с Плесецка в 2019 году.