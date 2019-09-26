Источник: запуск "Протона" с коммерческими спутниками может состояться 3-5 октября

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с европейским спутником Eutelsat-5WB и американским аппаратом MEV-1 может состояться 3-5 октября. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"В случае принятия решения на продолжение работ пуск может быть осуществлен 3-5 октября", - сказал собеседник агентства. Он пояснил, что отклонения от нормы были выявлены "в защитных элементах, не оказывающих влияние на подготовку и пуск ракеты-носителя".

Изначально запуск "Протона-М" с коммерческими спутниками был запланирован на 30 сентября, однако был отменен из-за дополнительных испытаний системы управления разгонным блоком, сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомоса. Позже источник в ракетно-космической отрасли пояснил ТАСС, что перенос связан с неправильным подключением американского спутника в цепь с "разгонником".

В среду генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин подтвердил журналистам, что причиной изменения даты старта была проблема, связанная с интерфейсом между российской системой управления и электроникой космических аппаратов. По его словам, запуск будет осуществлен в первой половине октября.