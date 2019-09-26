Рогозин выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Манакова

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил соболезнования родным и близким Героя Советского Союза, космонавта Геннадия Манакова.

"Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин, сотрудники ракетно-космической отрасли, летчики-космонавты СССР и РФ соболезнуют родным и близким Геннадия Михайловича", - отмечается в сообщении, опубликованном в четверг на сайте госкорпорации.

Манаков умер 26 сентября в возрасте 69 лет. Об этом ранее на своей странице в Twitter написал депутат Госдумы, космонавт Максим Сураев.

Геннадий Манаков родился в 1950 году в Чкаловской (ныне Оренбургская) области. После окончания школы, он три года учился в Куйбышевском авиационном училище, затем - Армавирском высшем Краснознаменном военном авиационном училище летчиков противовоздушной обороны. Манаков был военным летчиком, а в 1985 году его отобрали для работы по программе "Буран".

Первый полет в космос Манаков совершил в 1990 году в качестве командира экипажа "Союз ТМ-10". Тогда он провел на орбите 130 суток. Второй полет состоялся в 1993 году (179 суток) на корабле "Союз ТМ-16". Всего Манаков совершил три выхода в открытый космос общей продолжительностью 12 часов 43 минуты.

В 1990 году Манакову присвоили звание Героя Советского Союза. Также был награжден французским орденом Почетного легиона.