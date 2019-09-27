Рогозин будет ежемесячно инспектировать стройку второй очереди космодрома Восточный

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин планирует каждый месяц посещать с проверками космодром Восточный. Об этом он сообщил ТАСС в пятницу по итогам рабочей поездки на дальневосточный космодром.

"После Байконура вылетел на Восточный. Проинспектировал стройку. Планирую бывать здесь ежемесячно", - отметил Рогозин.

Вторая очередь строительства космодрома Восточный предполагает возведение стартового стола под тяжелые ракеты-носители "Ангара-А5" и сопутствующей инфраструктуры. Рытье котлована под пусковой комплекс началось в июне этого года.

Ранее на Восточном были построены объекты первой очереди - старт под ракеты серии "Союз-2" и соответствующая инфраструктура. С апреля 2016 года с первого старта выполнено пять запусков "Союзов".