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Космодром Восточный

Рогозин поручил обеспечить опережение графика строительства Восточного на два месяца

Вторая очередь строительства космодрома предполагает возведение стартового стола под "Ангару-А5" и сопутствующей инфраструктуры
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Роскосмос планирует обеспечить опережение графика строительства второй очереди космодрома Восточный на два месяца. Об этом сообщил ТАСС в пятницу гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин по итогам рабочей поездки на дальневосточный космодром.

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"Поставил задачу перед строителями обеспечить опережающий график строительства стартового комплекса "Ангары", чтобы иметь не менее двух месяцев резерва", - отметил Рогозин.

Вторая очередь строительства космодрома Восточный предполагает возведение стартового стола под тяжелые ракеты-носители "Ангара-А5" и сопутствующей инфраструктуры. Рытье котлована под пусковой комплекс началось в июне.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что объекты второй очереди космодрома Восточный в Амурской области - старт под "Ангару", командный пункт и топливохранилище - строятся с опережением графика около месяца. В свою очередь Рогозин подтвердил журналистам, что опережение по одному из объектов составляет 1,5 месяца.

Теги
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