Источник: пуск "Протона-М" запланирован на 9 октября

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Ранее отложенный запуск ракеты-носителя "Протон-М" с европейским спутником Eutelsat-5WB и американским аппаратом MEV-1 запланирован на 9 октября в 13:17 мск. Такое решение было принято госкомиссией, сообщил ТАСС в пятницу источник в ракетно-космической отрасли.

"Решением госкомиссии, заседание которой состоялась в пятницу, пуск "Протона-М" с иностранными спутниками запланирован на 9 октября в 13:17 мск", - сказал собеседник агентства.

В Роскосмосе подтвердили ТАСС информацию о переносе запуска "Протона-М" на 9 октября.

Генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин после запуска на Байконуре сообщил, что пуск "Протона-М" будет проведен ранее 18 октября.

Изначально запуск ракеты с коммерческими спутниками был запланирован на 30 сентября, однако был отменен из-за дополнительных испытаний системы управления разгонным блоком. Позже источник в ракетно-космической отрасли пояснил ТАСС, что перенос связан с неправильным подключением американского спутника в цепь с "разгонником".

В среду Рогозин подтвердил журналистам, что причиной изменения даты старта была проблема, связанная с интерфейсом между российской системой управления и электроникой космических аппаратов.