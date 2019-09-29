{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

SpaceX планирует вывести корабль Starship на орбиту в течение шести месяцев

Глава компании Илон Маск подтвердил, что первый испытательный полет корабля на высоту 20 км состоится уже через один-два месяца
Илон Маск AP Photo/Jae C. Hong
Описание
Илон Маск
© AP Photo/Jae C. Hong

ТАСС, 29 сентября. Космический корабль Starship американской компании SpaceX может попасть на орбиту меньше чем через полгода, заявил в воскресенье основатель компании Илон Маск во время презентации на пусковом комплексе SpaceX в районе Бока-Чика (штат Техас). Мероприятие было приурочено к годовщине первого вывода полезного груза на орбиту созданной SpaceX ракетой-носителем Falcon-1, который состоялся в 2008 году.

На эту тему
Прототип марсианской ракеты SpaceX совершил свой последний «прыжок». Следующие испытания должны состояться осенью этого года, уже с использованием демонстраторов, пригодных для орбитальных полетов

"Это прозвучит безумно, но, думаю, мы хотим достичь орбиты меньше чем через шесть месяцев", - сказал Маск.

Глава SpaceX подтвердил, что первый испытательный полет корабля на высоту 20 км состоится уже через один-два месяца. В своем выступлении он еще раз подробно описал характеристики ракеты. Прототип изготовлен из легированной стали, его длина составляет 50 метров, диаметр - 9 метров, грузоподъемность - 150 тонн.

Starship - космический корабль многоразового использования, предназначенный для полетов на Марс и рассчитанный на 100 человек. Как ранее не раз подчеркивал Маск, он основал в 2002 году SpaceX с целью оказания помощи человечеству в колонизации Марса. В качестве временного ориентира отправки исследователей на Марс он называл 2022 год.

В августе Илон Маск сообщил об успешном испытании прототипа Starhopper, в ходе которого были проверены инженерные решения, необходимые при строительстве Starship.

Теги
СШАМаск, Илон
Илон Маск заявил, что нет признаков существования инопланетян
Основатель компании SpaceX допустил существование признаков другой жизни, но ее признаков пока не видел никто
Читать полностью