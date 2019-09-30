Роскосмос пересмотрит проект спутниковой системы связи "Эфир"

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Разработанный "Российскими космическими системами" (РКС) проект спутниковой системы связи "Эфир" будет пересмотрен. Программу в новом варианте рассмотрят на научно-техническом совете (НТС) Роскосмоса после доработки, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе госкорпорации.

"Глобальная многофункциональная инфокоммуникационная спутниковая система ("Эфир") - это инициативный проект АО "РКС", который реализуется с 2015 года. Внебюджетное финансирование в объеме около 500 млрд руб. на реализацию проекта АО "РКС" до настоящего времени не было организовано. Проект в перспективе будет рассмотрен на НТС госкорпорации "Роскосмос" после его доработки", - сказали в пресс-службе.

В Росмосмосе уточнили, что госкорпорация реализует программу "Сфера", которая выросла из проекта "Эфир". Она предусматривает создание системы для предоставления услуг широкополосного доступа в интернет со значительно меньшими объемами капитальных затрат.

"Программа "Сфера" будет реализована в период до 2030 года на принципах смешанного государственного и частного финансирования. В настоящее время концепция программы находится на финальной стадии согласования с министерствами и ведомствами, после чего будет представлена в правительство РФ", - отметили в Роскосмосе.

Ранее гендиректор РКС Андрей Тюлин сообщал, что в спутниковую систему связи "Эфир" первоначально должны были войти 288 космических аппаратов, но этот проект должен стать подсистемой "Сферы" и отвечать за организацию подвижной связи и интернета вещей. Реализация проекта "Эфир" предполагала формирование консорциума с участием предприятий ракетно-космической отрасли, представителей телеком-индустрии и инвестиционных фондов и компаний.

В Минкомсвязи РФ сообщили, что министерство давно поддерживает исключение проекта спутниковой системы связи "Эфир" из национального проекта "Цифровая экономика". "Это связано не только с проблемами финансирования", - сказал ТАСС пресс-секретарь министерства Евгений Новиков.

"Сфера"

О проекте "Сфера" рассказал в ходе "Прямой линии" 7 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин. По его словам, Россия в ближайшие несколько лет планирует запустить более 600 спутников связи и дистанционного зондирования Земли. Создание спутниковой системы связи - российского аналога OneWeb - было предусмотрено утвержденной летом 2017 года программой "Цифровая экономика" (рассчитана до 2024 года).

Вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщал ранее в интервью газете "Ведомости", что правительство РФ заложило в бюджет на 2020-2022 годы проект создания российской орбитальной спутниковой группировки "Сфера". На него за этот период выделят более 10 млрд руб. Первый замглавы Роскосмоса Юрий Урличич ранее сообщал, что проект "Сфера" прошел согласование в Военно-промышленной комиссии.