NASA планирует исследования астероидов-"кентавров"

НЬЮ-ЙОРК, 1 октября. /ТАСС/. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) рассматривает возможность отправки в середине 2020-х годов автоматической станции для изучения "кентавров" - астероидов, находящихся между орбитами Юпитера и Нептуна и по некоторым своим свойствам похожих на кометы. Как сообщил в понедельник в интервью порталу Space.com астроном Юго-западного исследовательского института в Боулдере (штат Колорадо) Алан Стерн, "кентавры" интересны тем, что сформировались, вероятно, в поясе Койпера - колоссальном скоплении малых небесных тел на границе Солнечной системы.

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"Такая экспедиция даст возможность изучить небесные тела из пояса Койпера со сравнительно близкой дистанции", - пояснил он.

Среди возможных объектов для изучения Space.com назвал открытую в 1927 году короткопериодическую комету Швассман-Вахман-1, диаметр ядра которой оценивается в 50 км, или же первый из открытых в 1997 году "кентавров" - астероид 2060 Хирон, диаметром около 225 км, обращающийся по стабильной орбите между Сатурном и Ураном.

Комета Швассман-Вахман-1 интересна прежде всего тем, что ее ядро примерно семь раз на протяжении года активно выбрасывает струи газа. Астрономы пока не пришли к общему мнению по вопросу о том, что является причиной этих возмущений. Хирон, вероятно, окружен плотным кольцом газа или пыли.

В случае, если будет принято решение отправить автоматическую станцию с питанием от солнечных батарей для исследования "кентавров", NASA наметило два возможных окна для старта - 2025-2026 год или 2028-2029 год. В таком случае станция будет последовательно сближаться с этими небесными телами в середине 2030-х годов и продолжит их изучение вплоть до 2040-х годов. Если запуск станции не удастся осуществить в эти сроки, то, по словам Алана Стерна, следующего благоприятного расположения небесных тел придется ожидать около 50 лет.