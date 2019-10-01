Первый запуск спутников "Гонец-М" на ракете "Союз-2.1б" намечен на лето 2020 года

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Адаптация ракеты "Союз-2.1б" для вывода на орбиту спутников связи "Гонец-М" завершится в 2020 году, первый такой запуск запланирован на лето следующего года. Об этом сообщили во вторник ТАСС в компании "Спутниковая система "Гонец".

"В 2020 году планируется завершить адаптацию ракеты-носителя "Союз-2.1Б" для запусков КА (космический аппарат - прим. ТАСС) "Гонец-М", выполнить два запуска (по три КА в каждом), первый из которых намечен летом, и тем самым обновить орбитальную группировку, включающую 12 спутников", - отметили в компании.

Планы на 2019 год в силе

Запланированный на 2019 год запуск спутников "Гонец-М" в 2019 году на ракете-носителе "Рокот" переноситься не будет, сообщили в компании.

"Запуск блока КА (космический аппарат - прим. ТАСС) "Гонец-М" намечено выполнить до конца текущего года с помощью ракеты-носителя "Рокот", и решение о его переносе на будущий год не принималось", - прокомментировали информацию о якобы принятом решении отложить запуск на следующий год.

"С космическими аппаратами "Гонец-М", изготовленными в АО "ИСС им. академика М.Ф. Решетнева", в настоящее время ведутся работы по их последующей в октябре отправке из предприятия на космодром Плесецк", - добавили в операторе.