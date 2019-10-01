Рогозин пригласил сотрудников института РАН работать в Национальном космическом центре

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пригласил коллектив Института космических исследований (ИКИ) РАН поработать в Национальном космическом центре который создается на территории Центра имени М. В. Хруничева в Москве.

"Мы бы там хотели видеть Институт космических исследований. Подумайте над этим предложением. Там же будут все базовые кафедры всех ведущих вузов, все в одном месте - одна большая семья Роскосмоса, взаимная поддержка", - сказал Рогозин, выступая на первой всероссийской конференции по космическому образованию, которая проходит в ИКИ.

По его словам, на огромной территории Центра Хруничева в 90 га формируется технопарк со всеми необходимыми льготами, которые дает правительство Москвы для такого рода предприятий. "Технопарк и его предприятия в обязательном порядке должны носить аэрокосмический смысл - технологии композитных материалов, микроэлектроника, новые материалы, инженерные центры", - отметил глава Роскосмоса.

Ранее в госкорпорации сообщили ТАСС, что вместе с правительством Москвы приступили к работе над проектом Национального космического центра. Сейчас разрабатывается необходимая документация для его реализации.

Национальный космический центр

Национальный космический центр должен начать работу в 2022 году, полный комплекс работ по реновации территории с учетом создания научно-производственного кластера и необходимой инфраструктуры займет пять-семь лет. Ответственными за организацию работы по созданию центра назначены премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и мэр Москвы Сергей Собянин. Соответствующий доклад они должны представить до 15 января 2020 года.

Центр включит в себя головные подразделения основных организаций ракетно-космической отрасли, конструкторские бюро, профильные структурные подразделения научно-исследовательских и образовательных организаций. Предполагается, что здесь будут работать около 20 тыс. сотрудников, в том числе конструкторов и инженеров Роскосмоса.

По данным госкорпорации, в рамках совместного предприятия с правительством Москвы Центр Хруничева отведет для центра около 90 га свое территории, а Москва - 7 га земли, которые сейчас пока ничем не застроены. Строительство полностью будет вестись на средства Москвы. Средства Роскосмоса пойдут на обустройство предприятий, сбор всех необходимых производственных циклов и этапов на территории около 50 га.