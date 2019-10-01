Новые американские пилотируемые корабли полетят на МКС в 2020 году

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Созданные в США новые пилотируемые космические корабли могут отправиться с экипажем на Международную космическую станцию (МКС) в 2020 году. Об этом сообщил во вторник журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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"По данным NASA, с которым мы вели переговоры на Байконуре, они надеются решить свои проблемы, и Boeing, и компания Space X, до конца текущего года. Соответственно, в следующем году полетит экипаж. Желаем им успеха!" - сказал Рогозин.

По его словам, если американские компании запустят к МКС свои корабли, то для Роскосмоса потребуется меньшее число кораблей для доставки российских экипажей на МКС. "Но в последующие годы это количество кораблей снова вырастет, потому что пойдут туристы, с которыми у нас уже есть контракты, пойдут другие страны. Европейское космическое агентство обсуждает с нами заключение прямого соглашения по доставке своих астронавтов. Поэтому нам нужно там не более двух кораблей в год для решения наших задач, но как только пойдут другие желающие, нам придется нарастить производство", - уточнил глава Роскосмоса.

Американские пилотируемые корабли

NASA прекратило собственные пилотируемые полеты в 2011 году, после завершения программы возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскимикораблями "Союз". Контракт NASA и Роскосмоса истекает в конце 2019 года. В настоящее время несколько американских компаний разрабатывают для NASA новые космические корабли для пилотируемых полетов.

Корпорация Boeing занимается созданием перспективного космического корабля CST-100 Starliner. На орбиту Starliner выведет американская ракета-носитель Atlas V.

Конкурент Starliner - корабль Crew Dragon, модификация грузового Dragon, который уже перевозит грузы для МКС. Он создан компанией SpaceX предпринимателя Илона Маска и обладает схожими характеристиками. В космос корабль будет выводить ракета Falcon-9 производства SpaceX.

Начало пилотируемых полетов американских космических кораблей неоднократно откладывалось на более поздний срок.