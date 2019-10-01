Роскосмос планирует расширить финансирование космической отрасли

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Роскосмос планирует расширить финансирование российской космической отрасли за счет расширения программ космических исследований и диверсификации. Об этом во вторник журналистам сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Мы планируем расширить финансирование отрасли за счет тех заказов, которые идут по линии самого Роскосмоса. Во-первых, речь идет о расширении программы космических исследований. Во-вторых, расширяется программа диверсификации", - сказал Рогозин.

При этом глава Роскосмоса не стал уточнять, о каких именно программах космических исследований идет речь. "Отрасль растет довольно-таки серьезными темпами. У нас ничего не сокращается", - подчеркнул Рогозин.

Говоря о будущих коммерческих проектах, наиболее перспективным он назвал создание новой линейки ракет-носителей. "Сейчас мы выходим на единый универсальный ракетный модуль для ракет всех классов, переходим к системе "лего" - сборка ракеты из нескольких универсальных модулей. Это одно семейство двигателей на базе самого мощного жидкостного двигателя в мире РД-171МВ, его половинка - это РД-180, его четвертинка - это РД-191", - пояснил глава Роскосмоса, отметив, что эти три типа двигателей имеют технологическую взаимозависимость на 70%, что удобно при их производстве.

"Это и переход на новые технологии в области двигателестроения - СПГ (сжиженный природный газ - прим. ТАСС), водородные разгонные блоки. Мы делаем сейчас ставку на унификацию инженерных решений, на некий системный подход, который позволит решить все наши задачи по выведению нагрузок в сверхлегком, легком, среднем, полутяжелом, тяжелом и сверхтяжелом классах", - добавил Рогозин.

Ранее в материалах к проекту бюджета РФ говорилось, что на реализацию государственной программы "Космическая деятельность России" с 2020 по 2022 годы планируется выделить более 600 млрд рублей. В проекте бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы говорилось, что бюджет на реализацию Федеральной космической программы (2016-2025 годы) до 2022 года составит свыше 350 млрд рублей.