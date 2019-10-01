Медведев разрешил привлекать военных для ближайшего запуска ракеты "Протон" с Байконура

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев разрешил Минобороны России привлекать воинские части для обеспечения запуска с космодрома Байконур ракеты-носителя "Протон-М" с европейским спутником Eutelsat-5WB и американским аппаратом MEV-1. Соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на портале правовой информации.

"Разрешить Минобороны России использовать на договорной основе космические системы и комплексы военного назначения и привлекать личный состав воинских частей для обеспечения запуска с космодрома Байконур ракетой-носителем "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" космического аппарата телекоммуникационного назначения Eutelsat-5WB (Французская Республика) и космического аппарата технологического назначения MEV-1 (Соединенные Штаты Америки)", - говорится в документе.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что отложенный запуск ракеты-носителя "Протон-М" с европейским спутником Eutelsat-5WB и американским аппаратом MEV-1 запланирован на 9 октября в 13:17 мск. В Роскосмосе подтвердили ТАСС информацию о переносе запуска "Протона- М" на 9 октября.

Изначально запуск ракеты с коммерческими спутниками был запланирован на 30 сентября, однако был отменен из-за дополнительных испытаний системы управления разгонным блоком. Позже источник в ракетно-космической отрасли пояснил ТАСС, что перенос связан с неправильным подключением американского спутника в цепь с "разгонником". Рогозин подтвердил журналистам, что причиной изменения даты старта была проблема, связанная с интерфейсом между российской системой управления и электроникой космических аппаратов.