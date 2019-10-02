Пыль от падения на Землю гигантского метеорита 66 млн лет назад могла достичь Луны

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Падение гигантского метеорита в Атлантический океан 66 млн лет назад было настолько масштабной катастрофой, что пыль от нее, возможно, достигла Луны. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times со ссылкой на руководителя группы ученых, проводивших исследование подводного кратера Чиксулуб, образовавшегося после падения метеорита - морского геолога Шона Гэлика. "Практически наверняка часть обломков, образовавшихся при катаклизме, вызванном падением метеорита, достигла Луны", - привела газета его мнение.

Изучение кратера Чиксулуб диаметром 180 км у побережья полуострова Юкатан проводилось в 2016 году в рамках международной программы изучения океанов (International Ocean Discovery Program). Ученые осуществили бурение на склонах кратера, а затем изучили поднятые образцы с помощью компьютерной томографии и чувствительного магнитометра.

Результаты исследований свидетельствуют, что уже в первые секунды на месте падения метеорита образовался кратер глубиной 40-48 км. В атмосферу, помимо скальных обломков и раскаленной лавы, было выброшено огромное количество соединений серы, содержавшихся в слоях ила на дне. Через три минуты после падения метеорита, по подсчетам геологов, стены кратера обрушились вовнутрь гигантской полости, а в атмосферу был выброшен огромный столб раскаленной породы, который образовал на месте кратера пик из лавы, сравнимый по размером с высочайшей горой планеты - Эверестом. Через 20 минут после катастрофы эпицентр захлестнули отхлынувшие при ударе воды океана, а к концу дня начался процесс выпадения легких частиц, выброшенных при взрыве в атмосферу.

При исследовании образцов ученые обнаружили следы пепла органического происхождения, который могли принести с суши возникшие при катастрофе цунами, предположил один из участников исследования профессор Университета Техаса Шон Глик.

Согласно проведенным ранее исследованиям, ученые пришли к выводу, что метеорит, предположительно диаметром от 7 до 14 км, рухнул на Землю 66 млн лет назад, что привело к резкому похолоданию климата на планете и гибели многих видов животных, в том числе динозавров. Динозавры, как принято считать, появились на Земле около 230 млн лет назад. Своего расцвета - по разнообразию видов и размерам - они достигли в юрский (201 млн - 145 млн лет назад) и меловой период (145 млн - 66 млн лет назад).