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Омский завод "Полет" с 2024 года будет выпускать по 10 ракет "Ангара" в год

Омский завод "Полет" с 2024 года будет выпускать по 10 ракет "Ангара" в год - Рогозин.

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Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
Рогозин заявил, что Центр Хруничева впервые выйдет на чистую прибыль в 2024 году
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