Рогозин: Центр Хруничева впервые с 2006 года выйдет на чистую прибыль в 2024 году

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Разработчик ракет "Протон" и "Ангара" Центр им. М. В. Хруничева впервые с 2006 года выйдет на чистую прибыль в 2024, а не в 2027 году. Об этом сообщил в четверг журналистам гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время посещения предприятия.

"За счет реализации Национального космического центра получим дополнительно 44 млрд рублей, которые вложим в программу финансового оздоровления Центра Хруничева. И реализуем ее в 2024-м, а не в 2027 году. Будет первая прибыль", - сказал Рогозин.

Глава Роскосмоса добавил, что в конце 2020 года Центр погасит основную часть кредитов. На конец 2018 года, отметил он, долги предприятия составляли 117 млрд рублей, к настоящему моменту они снижены на несколько десятков миллиардов рублей.

Предприятие, согласно отчетности, несло убытки с 2007 года. О финансовых проблемах оно объявило в конце 2013 года.

Национальный космический центр должен начать работу в 2022 году, полный комплекс работ по реновации территории с учетом создания научно-производственного кластера и необходимой инфраструктуры займет пять-семь лет.

Центр включит в себя головные подразделения основных организаций ракетно-космической отрасли, конструкторские бюро, профильные структурные подразделения научно-исследовательских и образовательных организаций. Предполагается, что здесь будут работать около 20 тыс. сотрудников, в том числе конструкторов и инженеров Роскосмоса.

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