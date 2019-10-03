Начало эксплуатации модуля "Наука" намечено на февраль 2021 года

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Экипаж МКС для начала эксплуатации модуля "Наука", намеченного на февраль 2021 года, выполнит 10 выходов в космос. Об этом сообщил в четверг журналистам гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время посещения предприятия.

"10 ВКД [внекорабельная деятельность], чтобы обеспечить полную стыковку [модуля со станцией] и начало его эксплуатации в феврале 2021 года", - сказал Рогозин.

Он отметил, что модуль будет отправлен на Байконур в январе 2020 года, где будет в течение восьми месяцев проходить электростатические испытания. Запуск модуля к МКС намечен на ноябрь 2020 года, напомнил глава Роскосмоса.

Строительство модуля "Наука" началось в 1995 году. Его первоначально планировалось отправить на МКС как дублера "Зари" (первый модуль станции, продолжает полет в ее составе), но старт неоднократно откладывался. В 2013 года "Науку" отправили в Центр имени М. В. Хруничева. Как уточнялось, такое решение было принято из-за обнаруженной металлической стружки в его топливной системе.

Модуль способен вырабатывать кислород на шесть человек, регенерировать воду из урины. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет (первый находится в модуле "Звезда"), каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять ряд работ без выхода в открытый космос.