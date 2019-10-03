Рогозин заявил, что проект корабля Starship компании Илона Маска выполним лишь на 20%

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Специалисты Роскосмоса считают проект корабля Starship американской компании SpaceX, представленный ее основателем Илоном Маском, малореализуемым. Об этом в четверг заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Смотрел презентацию. Не впечатлила, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС. - Мы запросили мнение технических специалистов, они считают, что реализуемо из того, что было сказано, процентов 20. Все остальное - это обычный шум, белый шум, который сопровождает такого рода проекты, который тоже нужен для привлечения инвесторов".

Презентация Starship модификации Mk1 прошла 29 сентября в Техасе. Глава SpaceX заявил, что первый орбитальный полет корабля планируется выполнить в течение полугода.

Starship - космический корабль многоразового использования, предназначенный для полетов на Марс и рассчитанный на 100 человек. Как ранее не раз подчеркивал Маск, он основал в 2002 году SpaceX с целью оказания помощи человечеству в колонизации Марса. В качестве временного ориентира отправки исследователей на Марс он называл 2022 год.