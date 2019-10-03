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Спутник "Глонасс-М" номер 723 вывели в орбитальный резерв

Его запустили на орбиту 25 декабря 2007 года, а 22 января 2008 года ввели в систему

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Космический аппарат "Глонасс-М" номер 723 вывели в орбитальный резерв. Об этом говорится на сайте Информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения.

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"Орбитальный резерв", - отмечается в строке состояния аппарата.

Он был запущен на орбиту 25 декабря 2007 года и 22 января 2008 года был введен в систему, а 19 июня 2019 года он был выведен из орбитальной группировки.

Всего в орбитальную группировку входят 27 спутников, 22 из них используются по целевому назначению, один находится на этапе летных испытаний, еще два - в резерве, один - на исследовании главного конструктора, один - временно выведен на техобслуживание. Для гарантированного глобального покрытия необходимо иметь 24 работающих спутника.

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