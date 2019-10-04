Полностью российский экипаж "Союза" планируют отправить на МКС осенью 2020 года

ДУБАЙ /ОАЭ/, 4 октября. /ТАСС/. Полностью российский экипаж космического корабля "Союз МС" может отправиться к МКС осенью 2020 года. Об этом сообщил в пятницу журналистам исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

Рассказываем про успех "Луны-2" и последующие полеты к земному спутнику

История первого искусственного объекта на Луне Рассказываем про успех "Луны-2" и последующие полеты к земному спутнику

До этого полностью российский экипаж летал в 2000 году на орбитальную станцию "Мир". Тогда на пилотируемом корабле "Союз ТМ-30" в космос отправились Сергей Залетин и Александр Калери.

"У нас в следующем году будет один пуск, где два [российских космонавта], а потом будет три", - сказал Крикалев, уточнив, что "один [запуск будет] весной (апрель или март), другой - осенью".

В четверг во время посещения Центра им. М. В. Хруничева генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что NASA будет нуждаться в полетах на российских кораблях из-за переноса испытаний пилотируемого корабля компании SpaceX Crew Dragon.

Российской стороне, уточнил глава госкорпорации, хотелось бы запустить полностью российский экипаж из трех человек, но потребность NASA в креслах может эти планы разрушить.

Переговоры с ОАЭ

Переговоры между Роскосмосом и Объединенными Арабскими Эмиратами о более длительном полете астронавта ОАЭ на орбиту могут быть продолжены, сообщил Крикалев.

Он уточнил, что изначально "переговоры шли по более длительному автономному полету на российском корабле". Однако состоявшаяся экспедиция прошла во время пересменки двух экипажей. "После этого события [после состоявшегося полета] будем продолжать эти переговоры", - отметил Крикалев во время торжественных мероприятий в честь первой экспедиции астронавта из ОАЭ в космос, прошедших в Дубае.

По словам исполнительного директора Роскосмоса, если состоится специализированный полет, то одно место займет командир из России, еще два - "либо это партнер из другой страны, либо два астронавта ОАЭ". Технические переговоры на эту тему уже проводились, пояснил Крикалев.

Первый астронавт ОАЭ Хазаа аль-Мансури отправился на борт МКС 25 сентября вместе с российским космонавтом Олегом Скрипочкой и американским астронавтом Джессикой Меир. Он вернулся на Землю 3 октября в составе экипажа другого корабля "Союз МС-12".

Индийские астронавты

Астронавты из Индии, которые пройдут тренировки перед космическим полетом в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, приедут в Звездный городок до конца 2019 года.

"До конца года", - сказал Сергей Крикалев в ответ на соответствующий вопрос.

По его словам, отбор астронавтов в Индии уже идет, сейчас "формируется команда, которая будет дальше работать в Центре подготовки космонавтов". При этом в первом цикле было отобрано меньше человек, чем изначально планировалось, уточнил Крикалев.

Исполнительный директор также допустил приезд технических специалистов из Индии, которые смогли бы готовить астронавтов в своей стране. Однако для этого нужны отдельные переговоры.

1 июля Роскосмос сообщил, что компания "Главкосмос" (входит в состав госкорпорации) и Центр пилотируемых космических полетов Индийской организации космических исследований подписали контракт на поддержку отбора, медицинское обследование и подготовку индийских космонавтов.

22 августа Рогозин сообщил, что российские специалисты из ЦПК этой осенью проведут отбор в Индии первой группы космонавтов.