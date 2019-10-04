Россия не сможет запустить дополнительный третий "Союз" в 2020 году

ДУБАЙ /ОАЭ/, 4 октября. /ТАСС/. Роскосмос не будет запускать третий пилотируемый корабль "Союз МС" в 2020 году, поскольку не планировал такой полет, поэтому построить корабль в необходимые для него сроки не получится. Об этом сообщил в пятницу журналистам исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"Нам в следующем году запустить корабль с пустого места не получится", - сказал Крикалев.

Он уточнил, что решение о запуске третьего "Союза" в следующем году "было бы выходом, если бы об этом думали раньше", однако сейчас достроить корабль в необходимые для этого сроки уже не получится.

Строительство корабля с нуля, уточнил Крикалев, занимает два с половиной - три года. Однако NASA не дают тратить деньги на заказ российских кораблей, так как американские коммерческие компании обещают в 2020 году обеспечить США космическими транспортными средствами.

В четверг во время посещения Центра им. М. В. Хруничева генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что NASA будет нуждаться в полетах на российских кораблях из-за переноса испытаний пилотируемого корабля компании SpaceX Crew Dragon.

Американские пилотируемые корабли

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) прекратило собственные пилотируемые полеты в 2011 году, после завершения программы возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими кораблями "Союз". Контракт NASA и Роскосмоса истекает в конце 2019 года. В настоящее время несколько американских компаний разрабатывают для NASA новые космические корабли для пилотируемых полетов.

Корпорация Boeing занимается созданием перспективного космического корабля CST-100 Starliner. На орбиту Starliner выведет американская ракета-носитель Atlas V.

Конкурент Starliner - корабль Crew Dragon, модификация грузового Dragon, который уже перевозит грузы для МКС. Он создан компанией Space X предпринимателя Илона Маска и обладает схожими характеристиками. В космос корабль будет выводить ракета Falcon-9 производства Space X.

Начало пилотируемых полетов американских космических кораблей неоднократно откладывалось на более поздний срок.