Посол РФ заявил о новой фазе отношений Москвы и Дубая после полета астронавта из ОАЭ

ДУБАЙ, 4 октября. /ТАСС/. Отношения между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами вступили в новую фазу после полета первого астронавта из этой страны Хазаа аль-Мансури. Об этом сообщил посол РФ в ОАЭ Сергей Кузнецов во время торжественного гала-ужина в Дубае.

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"Мы с ОАЭ вступили в новую фазу наших отношений. Эти отношения стали стратегические. Мы стали стратегическими партнерами. Наше партнерство теперь достигло звезд", - сказал Кузнецов во время мероприятия, организованного по случаю успешной посадки аль-Мансури после полета.

По его словам, успешный полет астронавта из ОАЭ для этой страны "не менее значимый, чем полет Юрия Гагарина, который остался в наших сердцах". Он также выразил надежду на то, что сотрудничество по космическим программам не закончится и астронавт Султан ан-Нияди, который проходил подготовку вместе с аль-Мансури, тоже совершит свой полет на орбиту.

В свою очередь исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев во время гала-ужина отметил, что сотрудничество с ОАЭ в области космонавтики - "это не один полет". Экспедиция аль-Мансури, подчеркнул он, является первым шагом длинного пути.

О гала-ужине

В четверг в честь успешного полета астронавта ОАЭ в Дубае прошел гала-ужин, который посетили представители российской и эмиратской сторон. В частности, на мероприятии присутствовали посол РФ в ОАЭ Сергей Кузнецов, генеральный консул РФ в Дубае и Северных Эмиратах Олег Фомин, исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

От Объединенных Арабских Эмиратов торжественный вечер посетили шейх Джума бен Рашид Аль Мактум, генеральный директор космического агентства ОАЭ Мохаммед аль-Ахбаби, старший директор департамента космической техники Космического центра имени Мохаммеда Бен Рашида Амер аль-Гафри. Они поблагодарили российскую сторону за оперативную подготовку первого в истории страны астронавта.

Во время мероприятия стороны смогли обменяться наградами и посмотреть выступления российских артистов театра "Альтерум".

Полет астронавта ОАЭ

Первый в истории полет астронавта ОАЭ в космос состоялся 25 сентября. Тогда на корабле "Союз МС-15" Хазаа аль-Мансури вместе с российским космонавтом Олегом Скрипочкой и американским астронавтом Джессикой Меир отправился к МКС, где провел 8 дней.