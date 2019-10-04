МКС один раз грозило опасное сближение с другим объектом в 2019 году

НОГИНСК /Московская область/, 4 октября. /ТАСС/. Российская Система контроля космического пространства в 2019 году выдала одно предупреждение об опасном сближении Международной космической станции (МКС) с другим объектом. Об этом заявил в пятницу журналистам начальник оперативного отделения - заместитель начальника штаба Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС полковник Алексей Лагутенко.

"В 2019 году специалисты Главного центра разведки космической обстановки выдали 19 предупреждений об опасных сближениях различных объектов с космическими аппаратами российской орбитальной группировки", - сказал он по случаю отмечаемого 4 октября Дня Космических войск.

"В части МКС в этом году мы выдали всего одно предупреждение", - сказал Лагутенко, напомнив, что опасным считается сближение на расстояние менее 10 км, что соответствует вероятности столкновения более 0,0001.

Главный центр разведки космической обстановки выполняет информационное обеспечение решения задач парирования угроз, исходящих из космоса и в космосе, беспрепятственного развертывания и функционирования отечественных группировок космических аппаратов, а также оценки других опасностей, связанных с техногенным загрязнением космического пространства.

Глобальный контроль обстановки в околоземном космическом пространстве обеспечивают специализированные радиотехнические, лазерно-оптические и оптико-электронные наземные средства системы контроля космического пространства, находящиеся в Московской области, Алтайском крае, Дальневосточном регионе, Карачаево-Черкесии, а также в Таджикистане.

По оценке, Лагутенко, "система является достаточно большой, ее объекты раскиданы по всей территории Российской Федерации, ее мозгом является информационный центр". По его словам, сюда стекается информация по всем космическим объектам, которые находятся в околоземном пространстве.