Россия и Япония обсуждают продвижение сотрудничества в космической сфере

КИОТО /Япония/, 6 октября. /ТАСС/. Япония и Россия обсуждают вопрос продвижения сотрудничества, в том числе договорных отношений, в космической сфере. Об этом в воскресенье в Киото, где проходит Международный форум науки и технологий в обществе, заявил ТАСС вице-премьер РФ Максим Акимов, у которого состоялась встреча с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

"Говорили о реализации тех направлений сотрудничества, которые обсуждались и заданы были по итогам двусторонней встречи во Владивостоке президента Владимира Путина и премьер-министра Синдзо Абэ. Говорили о том, что необходимо продвигать новый пакет, в том числе договорных отношений, сотрудничества в космической сфере", - рассказал Акимов.

На встрече с главой японского правительства, по словам вице-премьера РФ, также обсуждались транспорт и энергетическая повестка. "Это возможное участие японских партнеров в строительстве СПГ-терминала на Камчатке, использование транзитного потенциала Транссиба для контейнерного сообщения, почтовых перевозок и почтовых отправлений", - пояснил Акимов. Вице-премьер также рассказал, что участники встречи "подчеркнули необходимость прилагать дополнительные усилия для того, чтобы динамично двигаться по этой повестке".

Основой для развития экономического сотрудничества Японии и России стал план из восьми пунктов, предложенный премьер-министром Японии в мае 2016 года. Документ подразумевает укрепление отношений в области энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Востока, расширения экспортной базы. В него входит и предложение укреплять взаимодействие в сфере передовых технологий, включая атомную энергетику, а также в области гуманитарных обменов.

В Киото в воскресенье начал свою работу ежегодный Международный форум науки и технологий в обществе. Это престижное мероприятие уже в 17-й раз собирает свыше 1,5 тыс. ученых, предпринимателей, политических и общественных деятелей из более чем 150 стран мира, включая Россию.

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