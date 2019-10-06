Работающие на МКС астронавты завершили выход в открытый космос для замены батарей

НЬЮ-ЙОРК, 6 октября. /ТАСС/. Астронавты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Кристина Кук и Эндрю Морган в воскресенье успешно завершили выход в открытый космос для замены батарей на Международной космической станции (МКС). Трансляция операции велась на сайте ведомства.

Работы за бортом станции длились приблизительно семь часов вместо шести с половиной, запланированных ранее, и завершились в 14:40 по времени восточного побережья США (21:40 мск). Манипулятором, который был задействован в операции, управляла со станции Джессика Меир.

В ходе работ, которые начались в 07:39 по времени восточного побережья США (14:39 мск), астронавты начали установку двух новых литий-ионных батарей вместо прежних водородно-никелевых элементов. Продолжить установку новых элементов питания они смогут во время выходов в открытый космос 16, 21 и 25 октября.

На МКС сейчас находятся российские космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка, астронавты NASA Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также представитель Европейского космического агентства Лука Пармитано (Италия).