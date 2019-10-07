Научный руководитель ИКИ РАН: Россия продолжает сотрудничество с NASA по планетным миссиям

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Российские ученые продолжают тесное сотрудничество с коллегами из NASA по реализации миссий на Венеру и Луну, несмотря на напряженную внешнеполитическую обстановку. Об этом заявил научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый на 10-м Московском международном симпозиуме по исследованиям Солнечной системы.

"На прошлой неделе у нас был симпозиум с коллегами из NASA по нашим планам о новых миссиях на Венеру. Мы обсудили возможные места посадки. Миссия на Венеру будет не скоро - у нас есть планы на конец следующего десятилетия. И я очень рад, что у нас сложилось очень продуктивное сотрудничество с NASA, несмотря на политическую напряженность", - сказал он.

Кроме того, по словам Льва Зеленого, международное научное сообщество ждет запуск миссии ExoMars в 2020 году. Также на 2021 год запланирована миссия к Луне. "У нас идут очень интересные обсуждения с Китаем о совместной деятельности на Луне, также идут обсуждения лунной программы с NASA", - отметил ученый.

Проект "Венера-Д"

Планируется, что миссия "Венера-Д" будет продолжать исследования Венеры: ее структуры, динамики нижней атмосферы, вулканизма и прочих процессов. С российской стороны проектом занимается ИКИ РАН и НПО имени С. А. Лавочкина. Проект должен быть реализован в сотрудничестве с NASA, предполагаемой датой запуска миссии назывался 2029 год.

Заместитель директора ИКИ РАН Олег Кораблев ранее сообщил, что стоимость опытно-конструкторских работ в рамках проекта "Венера-Д" составит примерно 17 млрд рублей. Президент РАН Александр Сергеев также сообщал, что стоимость миссии может достигать $1 млрд.

Лунные миссии

В конце сентября 2017 года в рамках астронавтического конгресса в Аделаиде (Австралия) было подписано совместное заявление между Роскосмосом и NASA, которое отражает намерение партнеров совместно работать над реализацией инициатив в освоении космоса. Речь идет о планировании работ по созданию посещаемой станции в окололунном пространстве. Ранее предполагалось, что станция получит название Deep Space Gateway, однако сейчас в документах NASA ее именуют Lunar Orbital Platform-Gateway.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что NASA просит российскую госкорпорацию разработать версию космического корабля "Союз" для полетов на Луну, чтобы создать вторую резервную космическую транспортную систему. По его словам, создание варианта космического корабля "Союз МС" с усиленной тепловой и радиационной защитой для полетов к Луне будет стоить примерно $400 млн.