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Спутник "Глонасс-М" №736 временно вывели из группировки

Выведенный на техобслуживание "Глонасс-М" был запущен 2 сентября 2010 года

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Российский спутник связи "Глонасс-М" №736 (16-я точка) временно выведен из группировки. Об этом сообщается во вторник на сайте информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения системы ГЛОНАСС.

"Временно выведен", - написано в строке состояния аппарата.

Выведенный на техобслуживание "Глонасс-М" был запущен 2 сентября 2010 года. 4 октября 2010 года его ввели в систему.

В начале августа 2019 года на техобслуживание был также выведен спутник "Глонасс-М" №717. Еще один спутник (№742) был выведен 26 августа. В начале октября в орбитальный резерв был выведен спутник №723.

Сейчас в орбитальную группировку входит 27 спутников, 21 из них используется по целевому назначению, один находится на этапе летных испытаний, еще два - в резерве. Для гарантированного глобального покрытия необходимо иметь 24 работающих спутника.

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Россия
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