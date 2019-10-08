Спутник "Глонасс-М" №736 ввели в эксплуатацию после короткого перерыва

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Российский спутник связи "Глонасс-М" №736 (16-я точка), который во вторник был выведен из системы, вновь используется по назначению. Об этом сообщается на сайте информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения системы ГЛОНАСС.

"Используется по целевому назначению", - написано в строке состояния аппарата.

Выведенный на техобслуживание "Глонасс-М" был запущен 2 сентября 2010 года. 4 октября 2010 года его ввели в систему.

В начале августа 2019 года на техобслуживание был выведен спутник "Глонасс-М" №717. Еще один спутник (№742) был выведен 26 августа. В начале октября в орбитальный резерв был выведен спутник №723.

Сейчас в орбитальную группировку входит 27 спутников, 22 из них используется по целевому назначению, один находится на этапе летных испытаний, еще два - в резерве. Для гарантированного глобального покрытия необходимо иметь 24 работающих спутника.