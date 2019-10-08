Один из спутников GPS временно вывели из системы

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Один из 32 спутников системы навигации GPS временно выведен из группировки. Об этом сообщается во вторник на сайте Информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения системы ГЛОНАСС.

"Временно выведен", - говорится в строке состояния аппарата №34661 (точка 6).

Выведенный на техобслуживание спутник был запущен 24 марта 2009 года.

Система глобального позиционирования GPS разработана Министерством обороны США, но доступна и для гражданских пользователей. Первый спутник системы был запущен на орбиту в феврале 1978 года.

После вывода аппарата №34661 по целевому назначению сейчас используется 31 спутник системы.