Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Китайский спутник неизвестного назначения сгорел в атмосфере

Аппарат был запущен в ноябре 2012 года

ТАСС, 8 октября. Запущенный в 2012 году экспериментальный китайский спутник по отработке неизвестных технологий Xinyan-1 сгорел в атмосфере. Это следует из данных Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (North American Aerospace Defense Command, NORAD).

Аппарат сошел с орбиты в субботу. Последний раз был зафиксирован средствами наблюдения в ночь на 5 октября, затем сгорел в районе Южной Африки.

Он был запущен в ноябре 2012 года при помощи двухступенчатой ракеты-носителя. В задачи спутника входило тестирование новых космических технологий. Какие конкретно технологии испытывались, не уточнялось. По данным некоторых специализированных порталов, аппарат проводил испытания высокочастотной широкополосной связи. Такие технологии часто применяются в военных целях.

Вместе с этим аппаратом на орбиту был выведен Huanjing 1C для наблюдения за глобальными стихийными бедствиями.

Теги
Китай
Реклама на ТАСС
Астрономы открыли новые следы древних океанов Венеры
О том, что в древности на Венере могли существовать океаны, говорит большое количество изотопов тяжелого водорода в породах планеты
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС