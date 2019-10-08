Boeing инвестирует $20 млн в компанию Virgin Galactic для развития космического туризма

ТАСС, 8 октября. Американская корпорация Boeing вложит $20 млн в компанию Virgin Galactic британского бизнесмена Ричарда Брэнсона, которая планирует отправлять туристов в космос. Об этом говорится в обнародованном во вторник пресс-релизе аэрокосмического гиганта.

"Наши капиталовложения направлены на коммерциализацию космической отрасли и расширение возможностей для клиентов пользоваться новыми и безопасными видами транспорта", - отмечается в нем. Boeing выразила надежду, что совместная работа с Virgin Galactic поможет ускорить процесс организации космического туризма.

Как сообщила в июле газета The Wall Street Journal, Virgin Galactic нуждается в дополнительных источниках финансирования, в связи с чем компания объявила о слиянии с венчурной фирмой Social Capital Hedosophia для создания единой корпорации, осуществляющей регулярные туристические полеты в космос.

Virgin Galactic - лишь одна из частных фирм, которые планируют запускать в космос туристические корабли. Такие же планы вынашивают, к примеру, Blue Origin и SpaceX. В феврале Virgin Galactic провела очередной испытательный суборбитальный запуск корабля SpaceShipTwo с тремя членами экипажа на борту. Он поднялся на высоту почти 90 км.

Ожидается, что у Virgin Galactic стоимость двухчасового полета, во время которого шесть пассажиров смогут увидеть Землю с высоты 100 км, составит около $250 тыс. Сотрудники компании утверждают, что продали уже свыше 650 билетов, хотя по-прежнему нет ясности, когда корабль SpaceShipTwo сможет стартовать. Среди тех, кто изъявил желание совершить космический тур, голливудские звезды Леонардо Ди Каприо, Том Хэнкс и Анджелина Джоли.