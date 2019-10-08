Ракета "Протон-М" с европейским и американским спутниками стартует с Байконура

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М", который должен вывести на орбиты европейский спутник Eutelsat-5WB и американский аппарат MEV-1, стартует в среду с площадки номер 200 космодрома Байконур.

"Пуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и космическими аппаратами Eutelsat-5WB и MEV-1 запланирован на 9 октября 2019 года в 13:17 мск", - сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

Компания International Launch Services заключила контракт на этот запуск в 2016 году. Изначально старт был запланировано на 30 сентября 2019 года, но тогда его отменили для дополнительных испытаний системы управления разгонным блоком. Позже источник в ракетно-космической отрасли пояснил ТАСС, что перенос связан с неправильным подключением американского спутника в цепь с разгонным блоком.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подтвердил журналистам, что причиной переноса старта была проблема, связанная с интерфейсом между российской системой управления и электроникой космических аппаратов. 27 сентября госкомиссия приняла решение перенести запуск на 9 октября.

Рекорд выведения на орбиту

Отделение головной части ракеты "Протон-М" с разгонным блоком и двумя спутниками от третьей ступени должно произойти через 582,3 секунды (около десяти минут) после старта носителя.

Дальнейшее выведение на целевые орбиты космических аппаратов будет происходить за счет разгонного блока "Бриз-М". Двигательная установка разгонного блока должна включиться пять раз.

Отделение космического аппарата Eutelsat 5WB ожидается через 15 часов 36 минут после старта, в 04:53 мск 10 октября, отделение аппарата MEV-1 - еще спустя 18 минут, в 05:12 мск.

Общая продолжительность выведения спутников на целевые орбиты - от старта до отделения - составит рекордные 15 часов 54 минуты. В Роскосмосе пояснили ТАСС, что такое длительное по времени выведение аппаратов связано с их орбитами.

Предыдущий рекорд принадлежал аппарату "ЭкзоМарс", который был запущен в марте 2016 года с помощью ракеты "Протон-М". Тогда разгонный блок "Бриз-М" выводил межпланетную станцию на траекторию полета к Марсу около 11 часов.

О спутниках

Космический аппарат Eutelsat 5 West B (Eutelsat 5WB) - спутник Ku-диапазона, который будет располагаться в точке 5 градусов западной долготы и ориентирован преимущественно на рынки Франции, Италии и Алжира. Он заменит работающий на орбите аппарат Eutelsat 5WA. Спутник был изготовлен европейской Airbus Defence and Space (полезная нагрузка) и американской Northrop Grumman (платформа).

Mission Extension Vehicle-1 (MEV-1) был изготовлен компанией Northrop Grumman. Этот аппарат впервые позволит оказывать услуги по продлению срока службы спутников через дочернюю компанию SpaceLogistics LLC.

Предполагается, что MEV-1 будет пристыковываться к клиентским спутникам на геосинхронной околоземной орбите, используя их возможности в части контроля высоты и ориентации сборки космических аппаратов. В течение своего срока службы MEV-1 сможет пристыковываться и отстыковываться несколько раз, что даст возможность обслуживать несколько клиентских космических аппаратов.

Сроки службы обоих спутников составляют по 15 лет.