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Коммерческие спутники, запущенные на ракете "Протон-М", выведены на промежуточную орбиту

Ракета-носитель "Протон-М" стартовала в 13:17 мск с площадки № 200 космодрома Байконур

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Головная часть ракеты "Протон-М" в составе разгонного блока "Бриз-М" и двух коммерческих спутников - европейского Eutelsat-5WB и американского MEV-1 - успешно отделилась в среду от третьей ступени носителя. Прямая трансляция запуска ведется на сайте Роскосмоса.

"Есть отделение головного блока от третьей ступени ракеты-носителя", - сказал комментатор пуска на космодроме Байконур.

Ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и двумя спутниками стартовала в среду в 13:17 мск с площадки № 200 космодрома Байконур.

Дальнейшее выведение космических аппаратов на целевые орбиты будет происходить за счет "Бриза-М", двигательная установка которого должна включиться пять раз. Отделение Eutelsat-5WB ожидается через 15 часов 36 минут после старта, в 04:53 мск 10 октября, а MEV-1 - спустя еще 18 минут, в 05:12 мск.

Общая продолжительность выведения спутников на целевые орбиты - от старта до отделения - составит рекордные 15 часов 54 минуты. В Роскосмосе пояснили ТАСС, что такое длительное по времени выведение аппаратов связано с их орбитами. Предыдущий рекорд принадлежал аппарату "ЭкзоМарс", который был запущен в марте 2016 года с помощью ракеты "Протон-М". Тогда разгонный блок "Бриз-М" выводил станцию "ЭкзоМарс" на орбиту около 11 часов.

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