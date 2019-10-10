Джон Пальме временно возглавил ILS

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Президент International Launch Services (ILS) Кирк Пайшер покидает компанию, его обязанности будет временно исполнять директор по операционной деятельности Джон Пальме. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Хруничева, которому принадлежит мажоритарная доля в ILS.

"Сегодня, 10 октября 2019 года, Государственный космический научно-производственный центр им. М. В. Хруничева, мажоритарный акционер компании International Launch Services, Inc. (ILS), сообщает об уходе Кирка Пайшера с поста президента компании ILS. До назначения преемника временно исполняющим обязанности президента компании будет Джон Пальме, директор по операционной деятельности", - говорится в сообщении на сайте Центра.

"Мы высоко ценим работу Кирка на протяжении минувших четырех лет и его неизменную поддержку наших инициатив в области качества. Особое внимание вопросам качества принесло значительные дивиденды, выразившиеся в 18 последовательных успешных пусках ракет-носителей "Протон" за прошедшие три года. Мы желаем Кирку успехов во всех его будущих начинаниях", - цитирует пресс-служба гендиректора ГКНПЦ Алексея Варочко.

International Launch Services (ILS) - американская компания, мажоритарная доля в которой принадлежит ГКНПЦ имени Хруничева. Она занимается продвижением на международном рынке носителей "Протон", "Ангара 1.2" и космических услуг.