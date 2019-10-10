Роскосмос опроверг перенос запуска "Луны-25"

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Запуск космического аппарата "Луна-25", который предназначен для изучения естественного спутника Земли, по-прежнему запланирован на 2021 год. Об этом сообщили в четверг ТАСС в Роскосмосе.

В среду заведующий лабораторией Института космических исследований (ИКИ) РАН Максим Литвак на Симпозиуме по исследованию Солнечной системы представил презентацию, согласно которой запуск миссии может сдвинуться на 2022 год.

"Запуск на сегодняшний день запланирован на 2021 год", - сказали в госкорпорации.

Ранее научный руководитель ИКИ РАН Лев Зеленый сообщал ТАСС, что "Луна-25" должна быть запущена в 2021 году, "Луна-26" - в 2023-2024 годах, "Луна-27" - в 2024-2025 годах.

Космический аппарат "Луна-28", который должен взять пробу лунного грунта с последующей доставкой на Землю, может быть запущен в 2026-2027 годах, а проект "Луна-29" - доставка на Луну ровера с разными степенями маневренности и возможностями исследовать геологические образцы на месте - планируется запустить до 2030 года.