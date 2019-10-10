Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

NASA рассчитывает продолжить сотрудничество с Роскосмосом для доставки астронавтов на МКС

Партнерство с Россией, - это "очень хорошо и крайне важно", отметил глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США Джеймс Брайденстайн
Глава NASA Джеймс Брайденстайн AP Photo/Gerald Herbert
Описание
Глава NASA Джеймс Брайденстайн
© AP Photo/Gerald Herbert

НЬЮ-ЙОРК, 11 октября. /ТАСС/. США рассчитывают на продолжение сотрудничества с Роскосмосом для доставки астронавтов на МКС до начала собственных пилотируемых полетов. Об этом заявил в четверг глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США Джеймс Брайденстайн во время посещения предприятия американской компании SpaceX в Хоторне (штат Калифорния).

Спецпроект на тему
Первые космические. Краткая история покорения Вселенной Специальный проект ТАСС о ключевых событиях из истории освоения космоса

"Партнерство, которое мы поддерживаем с Россией, - это очень хорошо и крайне важно, - указал он. - Несмотря на то, что перед нами стоят трудности на Земле, каким-то образом нам удалось сохранить сферу космических исследований в стороне от геополитики".

"Необходимо быть уверенными в том, что не настанет день, когда на МКС не будет американских астронавтов. Поэтому мы продолжим работать с Роскосмосом - российским космическим агентством, чтобы обеспечивать присутствие американских астронавтов на МКС, - подчеркнул Брайденстайн. - Если все пойдет по плану, возможно, нам больше не понадобятся дополнительные места на [пилотируемых кораблях] "Союз". Но обычно, тем более когда речь идет о новых разработках, все идет не по плану".

Возобновление пилотируемых полетов к МКС

NASA рассчитывает возобновить пилотируемые полеты к МКС в первой половине 2020 года, заявил также Брайденстайн.

"Я бы сказал, что мы очень близки, - сказал он в ответ на вопрос о том, когда NASA планируют возобновить пилотируемые полеты к МКС. - Мы уверены в том, что в первой части следующего года мы будем готовы к тому, чтобы отправить американских астронавтов на американских ракетах".

Брайденстайн подчеркнул, что приоритетом для NASA является "запуск американских астронавтов на американских ракетах с американской земли". "Я уверен, что в ближайшие месяцы оборудование будет доставлено на мыс [Канверал], в Центр управления полетами имени Кеннеди. Но, конечно, до этого еще многое предстоит сделать", - подчеркнул он.

NASA прекратило собственные пилотируемые полеты в 2011 году, после завершения программы возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими кораблями "Союз". Контракт NASA и Роскосмоса истекает в конце 2019 года. В настоящее время корпорация Boeing занимается созданием перспективного космического корабля CST-100 Starliner. На орбиту Starliner выведет американская ракета-носитель Atlas V.

Конкурент Starliner - корабль Crew Dragon, модификация грузового Dragon, который уже перевозит грузы для МКС. Он создан компанией Space X предпринимателя Илона Маска и обладает схожими характеристиками. В космос корабль будет выводить ракета Falcon-9 производства Space X.

Начало пилотируемых полетов американских космических кораблей неоднократно откладывалось на более поздний срок.

Теги
СШАРоссия
Реклама на ТАСС
Зонд Juno проработает на орбите Юпитера еще как минимум три-четыре года
Однако программу исследований на это время команда миссии еще не разработала
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС