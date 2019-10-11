Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Технология отбора космонавтов по генотипу может начать внедряться в 2020-2021 годах

Впоследствии могут измениться требования к уровню здоровья космонавтов

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Новая технология отбора будущих космонавтов в зависимости от их генетической предрасположенности к радиационной чувствительности планируется к внедрению к 2020-2021 годам. Этом поможет отбирать претендентов для полетов в дальний космос, сообщил глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Уйба накануне 15-летнего юбилея организации порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Разработана технология отбора радиорезистентных и радиочувствительных индивидуумов. Эта технология планируется к внедрению в 2020-2021 годах и может быть использована для отбора контингентов, работающих в условиях радиационных рисков, в том числе космонавтов", - сказал Уйба.

Впоследствии могут измениться требования к уровню здоровья космонавтов. "Перед тем, как человечество начнет активную экспансию в дальний космос, необходимо оценить генетические риски для последующих поколений. И эти исследования у нас запланированы. Сейчас как раз происходит кропотливая работа по пересмотру приказов, определяющих необходимый уровень здоровья и необходимых исследований", - отметил он.

По словам главы ФМБА, агентство провело уже несколько больших экспериментов и разработало методики адаптации человека для дальних космических полетов. Модель адаптации в космосе учитывает особенности и персональные возможности организма. "Например, устойчивость к излучениям у людей бывает разная, а она очень важна в космосе, особенно для дальних космических полетов. Мы определяем как раз чувствительность к радиации у человека и можем проводить отбор космонавтов именно для дальнего космоса, учитывая эту особенность организма", - пояснил он.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
NASA со второй попытки запустило ракету со спутником для изучения ионосферы Земли
Воздушный старт ракеты-носителя Pegasus с модифицированного транспортного самолета L-1011 Stargazer прошел с задержкой
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС