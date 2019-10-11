"Русский пионер космоса". Каким запомнился Алексей Леонов

11 октября на 86-м году жизни умер космонавт Алексей Леонов - первый в истории человек, совершивший выход в открытый космос. Прощание и похороны пройдут 15 октября в 11:00 мск на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. "Вписал себя золотыми буквами в историю" Госкорпорация "Роскосмос" выразила соболезнования родным и близким космонавта.

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"Госкорпорация "Роскосмос" с прискорбием сообщает о том, что на 86-м году жизни скончался космонавт №11, первый в мире человек, вышедший в открытый космос, дважды Герой Советского Союза Алексей Архипович Леонов <…> Руководство и коллектив госкорпорации выражают глубокие соболезнования родственникам и близким Алексея Архиповича", - говорится в ее официальном сообщении. В госкорпорации подчеркнули, что Леонов был одним из первых космонавтов мировой космической эры. "Навсегда преданный отечеству и своему делу, он вписал себя золотыми буквами в мировую историю космонавтики", - добавили в Роскосмосе. Европейское космическое агентство (ЕКА) также выразило соболезнования. "Мы глубоко опечалены известием о кончине Алексея Леонова, одного из русских пионеров космоса, первого в мире человека, вышедшего в открытый космос", - говорится в сообщении организации в Twitter.

We are very sad to learn of the passing of Alexei Leonov, pioneering Russian cosmonaut and the first spacewalker, aged 85. https://t.co/OpeNgLBb3J — ESA (@esa) 11 октября 2019 г.

Управление ООН по вопросам космического пространства тоже скорбит в связи со смертью космонавта. Шаг в будущее Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что новые достижения российской космонавтики будут лучшей памятью о Леонове. "Целая эпоха первых широких космических шагов и дальнейшей трудной работы по освоению космоса ушла с Алексеем Архиповичем. Он посвятил всю свою героическую и яркую жизнь отечественной космонавтике и ее развитию. Убежден, что лучшей памятью о первом человеке в открытом космосе станут новые достижения российской космонавтики, так как он всегда чаял именно этого", - сказал Рогозин. Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев также выразил соболезнования всем, кто знал Леонова и работал и дружил с ним. "Человек большого формата" Смерть Леонова - это трагедия для всех, кто его знал, и большая потеря для мировой космонавтики. Об этом заявил первый и единственный польский космонавт, Герой Советского Союза Мирослав Гермашевский. "Это большая потеря для России, мировой космонавтики и не только", - сказал он, напомнив не только о выходе Леонова в открытый космос, но и о других достижениях. "Те космонавты показали всему миру, что вопреки тому, что говорят политики, можно подать друг другу руку. И сделать это не на земле, а в космосе. Я говорю о программе "Союз-Аполлон", - добавил Гермашевский, подчеркнув, что Леонов всегда выступал за дружбу между космонавтами.

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"Для меня это удар. Месяц назад мы с ним разговаривали. Он был исключительным человеком. Не только прекрасный космонавт, инженер, психолог, хороший лектор, прекрасный опекун группы (он нами занимался, когда мы были в Звездном городке). Это человек большого формата", - сказал Гермашевский. "Он всегда был скромным, но и веселым. Он умел объединять нашу группу. У него для каждого всегда было время. Когда я полетел на космодром, жена осталась с детьми в Звездном городке. Не было дня, чтобы он не заходил к нам", - поделился он. Польский космонавт выразил соболезнования "жене Светлане, дочери, внукам, и конечно, всей плеяде российских космонавтов и всем, кто работал и работает в космической отрасли". "Он был нашим талисманом" Первый болгарский космонавт Георгий Иванов "крайне опечален" известием о смерти своего наставника. "Очень печальная новость, очень большая потеря для всех бывших и нынешних космонавтов. Алексей Леонов был основателем нашей Международной ассоциации участников космических полетов, именно он готовил нас по программе "Интеркосмос". Я его знал очень хорошо, когда он был здесь, в Болгарии, то обещал, что болгарский космонавт обязательно полетит в космос", - рассказал Иванов. "Все должны работать так, как это делал Леонов, готовя космонавтов к полетам. Он всегда провожал и встречал космические экипажи на Байконуре, был нашим добрым другом и во время теоретической подготовки в Звездном городке, и во время старта, и во время возвращения. Он был нашим талисманом. Был очень добрым и очень талантливым человеком, второго такого художника, рисовавшего космос с натуры, больше нет... Огромные соболезнования Светлане, его супруге, которая постоянно находилась с ним рядом, в том числе на наших международных космических конгрессах, всей его семье, всем друзьям". "И учитель, и отец, и руководитель" Леонов был для других космонавтов не только руководителем, но и учителем, отцом, добрым и отзывчивым человеком, готовым всегда подставить плечо. Таким мнением поделился космонавт Павел Виноградов. "Алексей Архипович, конечно, для нас был человеком, который был и учителем, и отцом, и руководителем. Человек сам по себе очень добрый, отзывчивый. Человек, который мог подставить плечо в любой момент, если это было необходимо", - сказал Виноградов. Он также выразил глубокие соболезнования, а также подчеркнул, что это очень большая утрата для российской космонавтики. "Он до последних дней был для нас самым практически ярким из той, первой плеяды советских и российских космонавтов. Очень жалко, конечно, мы потеряли очень много", - отметил космонавт. Виноградов напомнил, что Леонов в последние два года тяжело болел. "Врачи конечно делали все, что могли, но, к сожалению, это случилось", - добавил Виноградов. "Достойный пример для новых поколений" Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Леонов, посвятивший освоению космоса всю свою жизнь, будет достойным примером для будущих поколений. "Имя дважды Героя Советского Союза Алексея Архиповича Леонова навсегда останется в мировой истории космонавтики, как имя первого человека, вышедшего в открытый космос. Он посвятил свою жизнь освоению и изучению космоса, решал масштабные и ответственные задачи как один из руководителей Центра подготовки космонавтов", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.

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