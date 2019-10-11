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Умер Алексей Леонов

NASA прервало трансляцию выхода астронавтов в космос для сообщения о смерти Леонова

Астронавты Эндрю Морган и Кристина Кук начали в 14:44 мск очередной выход в космос с борта МКС, чтобы заменить две водородно-никелевые батареи на более мощные литий-ионные

ТАСС, 11 октября. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) прервало в пятницу прямую трансляцию выхода двух своих астронавтов в космос, чтобы сообщить о смерти российского космонавта Алексея Леонова.

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Биография космонавта Алексея Леонова

Астронавты Эндрю Морган и Кристина Кук начали в 14:44 мск очередной выход в космос с борта Международной космической станции (МКС), чтобы заменить две водородно-никелевые батареи на более мощные литий-ионные, каждая массой 194 кг. Для Моргана и Кук это уже вторые за последнюю неделю работы на поверхности МКС.

Леонов совершил два космических полета, налетав в общей сложности 7 суток 33 минуты. Первый полет состоялся 18-19 марта 1965 года, в котором космонавт был вторым пилотом корабля "Восход-2" (командир - Павел Беляев). 18 марта Леонов первым в мире вышел в открытый космос.

Во время второго полета 15-21 июля 1975 года Леонов, будучи командиром экипажа, участвовал в первой стыковке космических кораблей разных стран - "Союза-19" (СССР) и Apollo 18 ("Аполлон-18", США). Тогда на орбите состоялась встреча и историческое рукопожатие членов двух экипажей - Леонова, Валерия Кубасова, Вэнса Бранда, Томаса Стаффорда и Дональда Слейтона.

Первый в истории человек, совершивший выход в открытый космос, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер в Москве на 86-м году жизни. Как сообщила пресс-служба госкорпорации "Роскосмос", прощание и похороны космонавта пройдут 15 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище (Мытищи, Московская область).

Теги
СШАРоссияЛеонов, Алексей АрхиповичУмер Алексей Леонов
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