Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Источник: первый после ремонта пуск со стартового стола №3 Плесецка намечен на 5 декабря

По словам собеседника агентства, разгонный блок "Фрегат" для этого запуска уже доставили на космодром

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Первый пуск с восстановленного после катастрофы в 2002 году стартового комплекса №3 3 43-й площадки космодрома Плесецк запланирован на 5 декабря. Об этом в понедельник ТАСС сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

"Первый пуск со стартового комплекса №3 43-й площадки космодрома Плесецк после его ремонта и модернизации планируется 5 декабря. Будет запущена ракета-носитель "Союз-2.1б" со спутником "Глонасс-М", - сказал он.

Собеседник агентства добавил, что разгонный блок "Фрегат" для этого запуска уже доставлен на космодром.

В начале сентября источник на космодроме Плесецк сообщил ТАСС, что второй стартовый комплекс для запуска ракет-носителей "Союз-2" начнет функционировать на космодроме Плесецк в 2020 году.

Стартовый комплекс №3 получил повреждения в результате происшедшей в 2002 году катастрофы при запуске ракеты-носителя "Союз-У". С того времени он находился сначала на ремонте, затем - на модернизации, чтобы с него можно было запускать ракеты семейства "Союз-2".

До сих пор старты "Союзов-2" проводились со стартового комплекса СК-4 43-й площадки, откуда запускались носители этапов модернизации "Союз-2.1а", "Союз-2.1б" и "Союз-2.1в". Всего с Плесецка выполнено 39 пусков ракет-носителей этого семейства.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Космонавт Скворцов объявил с орбиты о полном переходе России на цифровое телевидение
Он нажал на символическую кнопку на ноутбуке, тем самым завершив переход с аналогового вещания на цифровое
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС