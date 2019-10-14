Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Россия рассчитывает разместить наземные станции ГЛОНАСС в Саудовской Аравии

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что "чем больше станций, тем точнее сигнал"

ЭР-РИЯД /Саудовская Аравия/, 14 октября. /ТАСС/. Несколько наземных станций ГЛОНАСС могут быть размещены на территории Саудовской Аравии, сообщил в понедельник глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин журналистам в Эр-Рияде в рамках госвизита президента России Владимира Путина.

"Мы насчитываем в Саудовской Аравии и других странах залива разместить несколько наземных станций ГЛОНАСС. Чем больше станций, тем точнее сигнал", - сказал Рогозин.

Ранее в рамках визита президента РФ было подписано заявление о намерениях между Роскосмосом и Саудовской комиссией по космосу о сотрудничестве в области пилотируемой космонавтики и глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссияСаудовская Аравия
Реклама на ТАСС
Рогозин пока не видит альтернативы кораблям "Союз" за рубежом
Глава Роскосмоса рассчитывает, что корабли "Союз" послужат странам, которые имеют волю, желание и деньги, чтобы реализовывать свои космические программы, в том числе с Россией
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС