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СМИ: Китай разработал новую ракету-носитель для запуска космических аппаратов на Луну

Как сообщает China Daily, ее технологии по мощности и характеристикам намного превосходят нынешнюю "Чанчжэн-5"

ПЕКИН, 15 октября. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китайская академия ракетных технологий разработала новую ракету-носитель для запуска космических аппаратов к спутнику Земли. Об этом сообщила во вторник газета China Daily.

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По ее данным, модифицированные технологии по мощности и характеристикам намного превосходят нынешнюю "Чанчжэн-5". Стартовая масса новой ракеты-носителя, которая, как утверждается, способна отправить на лунную орбиту космический корабль весом 25 тонн, в три раза больше и составляет 2,2 тыс. тонн. В высоту она достигает 87 метров, то есть почти вдвое длиннее своего прежнего аналога. Технология уже получила одобрение Китайского центра пилотируемых полетов.

"В долгосрочной перспективе новая ракета будет использоваться в состыковке с "Чанчжэн-9" - технологией, которая также находится в академии на стадии конструкторской разработки. Это будет самая мощная ракета-носитель Китая, предназначенная для транспортировки стройматериалов при создании постоянной базы [КНР] на Луне", - рассказал сотрудник КАРТ Ху Сяоцзюнь.

Утвержденные технологии новой ракеты-носителя КНР готовы для ее строительства, однако кодовое название проекта пока не разглашается. Как утверждают китайские эксперты, благодаря этой разработке Китай вскоре сможет приступить к исследованию дальнего космоса. Предполагается, что такая новинка будет стоить гораздо дешевле, чем "Чанчжэн-9" и раньше поступит в эксплуатацию.

В соответствии с конструкторским планом, ракета-носитель "Чанчжэн-9" тоже находится на стадии проектировки и будет способна вывести на околоземную орбиту полезный груз весом 140 тонн, а также отправить к Луне космический аппарат в 50 тонн. Более того, подобная 100-метровая конструкция сможет доставить на Марс оборудование и материалы весом 44 тонны. Первый ее полет, как ожидается, состоится до 2030 года.

Китай активно работает над национальной программой по отправке человека на Луну. Однако пока ракеты-носители КНР способны доставить на ее орбиту полезный груз весом не более 8 тонн, что может обеспечить выполнение лишь роботизированных миссий. Для создания базы на естественном спутнике Земли и периодической отправки к Луне людей Пекину требуются гораздо более мощные технологии.

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