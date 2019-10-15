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СМИ: SpaceX планирует разместить на орбите дополнительно 30 тыс. спутников

По данным портала SpaceNews, Федеральная торговая комиссия США направила МСЭ 20 запросов от SpaceX на выделение дополнительных частот

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. Американская компания SpaceX планирует разместить на орбите Земли дополнительно 30 тыс. спутников в рамках проекта Starlink. Об этом сообщил во вторник интернет-портал SpaceNews со ссылкой на слова представителя Международного союза электросвязи (МСЭ), которому от компании поступил запрос на выделение дополнительных частот для спутников.

По данным издания, в течение последних нескольких недель Федеральная торговая комиссия (ФТК) США направила МСЭ 20 запросов от SpaceX на выделение дополнительных частот. В каждом из них речь идет о 1,5 тыс. спутников, всего - около 30 тыс.

В общей сложности, с учетом более 11 тыс. спутников, разрешение на размещение которых уже имеется у SpaceX, число ее аппаратов превысит 40 тыс. Это более чем в пять раз превышает общее число спутников, размещенных на земной орбите с 1957 года, когда был запущен первый искусственный спутник Земли. По данным портала, эта цифра превышает 8,5 тыс.

По данным МСЭ, речь в запросе идет о том, чтобы разместить аппараты на орбитах 328 - 580 км. В запросе не уточняется, в какие сроки SpaceX планирует реализовать намеченные планы.

Starlink разработан в 2015 году компанией SpaceX для обеспечения глобального доступа к высокоскоростному интернету. Реализация первого этапа проекта - запуска 800 спутников при численности персонала компании 1,2 тыс. человек - требует вложений в размере $3,5 млрд. По оценке SpaceX, размещение на орбите всех 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдется в $10 млрд. В мае 2019 года с помощью ракеты-носителя Falcon-9 в космос были выведены первые 60 спутников.

SpaceX была основана Маском в 2002 году. В прошлом году компания успешно осуществила 21 ракетный пуск, в том числе 20 Falcon-9 и один - Falcon Heavy. В 2017 году ее носители использовались 18 раз. Кроме того, в числе наиболее интересных разработок SpaceX - различные модификации корабля Dragon и технология возвращения отработавшей первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 для повторного использования.

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