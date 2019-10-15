NASA поддерживает активный обмен идеями с российскими разработчиками скафандров

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) поддерживает активный обмен идеями в сфере создания космических скафандров со специалистами из России. Об этом заявил во вторник на брифинге в штаб-квартире NASA глава отдела, занимающегося разработкой скафандров для американской лунной программы, Крис Хансен.

"У нас очень хорошие отношения с нашими коллегами в России, которые занимаются созданием скафандров для выхода из космического корабля. Мы работаем вместе с НПП "Звезда", с Роскосмосом, которые создают свои собственные скафандры, у нас ними на постоянной основе имеется технический обмен, мы прекрасно осведомлены о том, как обстоят дела у них в том, что касается скафандров, мы делимся с ними тем, чем можем делиться", - сказал он.

По его словам, российские специалисты создают "великолепные образцы" скафандров, и в США "позаимствовали многие из этих идей" для своих разработок. "Так что у нас очень хорошие отношения с коллегами в России, и мы активно их поддерживаем, мы стремимся учиться друг у друга, как можем", - добавил Хансен.

NASA во вторник представило два новых скафандра, которые будут использоваться для полетов на Луну и на Марс. Один из скафандров предназначен для использования на борту корабля Orion во время его запуска и возвращения на Землю, а второй - для исследования поверхности спутника нашей планеты, в том числе в условиях его южного полюса. При дальнейшем полете на Марс, как уточнили разработчики, будут использованы аналогичные костюмы с небольшими модификациями, чтобы они лучше подходили для марсианских условий.

Американское космическое ведомство весной объявило о том, что новая программа освоения Луны получила название Artemis. Она будет состоять из трех этапов: первый (Artemis 1), предусматривающий непилотируемый полет установленного на ракету SLS (Space Launch System) корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю, запланирован на вторую половину 2020 года. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту - намечен на 2022 год. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году и отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.