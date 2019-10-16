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Рогозин надеется, что к модернизации "Гагаринского старта" приступят в начале 2020 года

Ранее глава Роскосмоса сообщал, что модернизация начнется сразу после запуска корабля "Союз МС-15"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Модернизация стартового стола №1 на космодроме Байконур - "Гагаринского старта" - может начаться в 2020 году, считает глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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"Думаю, что в первой половине ноября мы завершим переговоры, выйдем на контракт, который мы распишем по трем сторонам - участницам этого контракта - это ОАЭ, Казахстан и Россия. Надеюсь, что мы уже в начале 2020 года приступим к модернизации", - сказал Рогозин в среду журналистам.

Ранее Рогозин сообщал, что модернизация начнется сразу после запуска пилотируемого корабля "Союз МС-15", который состоялся 25 сентября. По словам главы Роскосмоса, временные рамки модернизации станут понятны, когда будет подготовлена проектная документация.

Инвестировать проект будут, в том числе Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ОАЭ.

Ранее гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с членами международного экспертного совета фонда сообщил, что РФПИ в партнерстве с ближневосточными инвесторами, АО "Главкосмос пусковые услуги" и при поддержке госкорпорации "Роскосмос" инвестирует $87 млн в проект модернизации инфраструктуры космодрома Байконур.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичКазахстанОАЭРоссия
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