В США представили униформу для экипажей суборбитальных кораблей

"Одежда для космических полетов - это составная часть общего имиджа космического века, - привел Space.com слова основателя компании Virgin Galactic миллиардера Ричарда Брэнсона. - Наши представления о космических полетах неразрывно связаны с тем, какую форму носят астронавты". По его словам, ему "нравится, как выглядит новая форма и какие ощущения она создает".

В феврале нынешнего года корабль SpaceShipTwo, созданный компанией Virgin Galactic, осуществил воздушный старт с самолета-носителя WhiteKnightTwo и совершил суборбитальный полет, в ходе которого была достигнута высота 89,9 км над Землей. Первый такой испытательный полет состоялся в декабре прошлого года.

Space ship 2 разработан для космического туризма: стоимость примерно двухчасового полета, во время которого пассажиры, предположительно, смогут испытать невесомость и полюбоваться Землей из космоса, составит около $250 тыс. Корабль, по расчетам его создателей, сможет совершать полеты уже в 2020 году и брать на борт двух пилотов и шесть космических туристов. Именно для них и предназначена новая униформа.

Управление суборбитальными полетами планируется осуществлять из центра Spaceport America неподалеку от города Апэм (штат Нью-Мексико).