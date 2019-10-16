Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В США представили униформу для экипажей суборбитальных кораблей

Ее совместно разработали компании Virgin Galactic и Under Armour

НЬЮ-ЙОРК, 16 октября. /ТАСС/. Образцы униформы для экипажей суборбитальных кораблей представили в среду компании Virgin Galactic, а также Under Armour.

Как сообщил интернет-портал Space.com новая линия космической одежды, изготовленной из ткани темно-синего цвета со светоотражающими вставками, включает базовый космический комбинезон, специальную обувь, тренировочный комбинезон и куртку астронавта.

"Одежда для космических полетов - это составная часть общего имиджа космического века, - привел Space.com слова основателя компании Virgin Galactic миллиардера Ричарда Брэнсона. - Наши представления о космических полетах неразрывно связаны с тем, какую форму носят астронавты". По его словам, ему "нравится, как выглядит новая форма и какие ощущения она создает".

В феврале нынешнего года корабль SpaceShipTwo, созданный компанией Virgin Galactic, осуществил воздушный старт с самолета-носителя WhiteKnightTwo и совершил суборбитальный полет, в ходе которого была достигнута высота 89,9 км над Землей. Первый такой испытательный полет состоялся в декабре прошлого года.

Space ship 2 разработан для космического туризма: стоимость примерно двухчасового полета, во время которого пассажиры, предположительно, смогут испытать невесомость и полюбоваться Землей из космоса, составит около $250 тыс. Корабль, по расчетам его создателей, сможет совершать полеты уже в 2020 году и брать на борт двух пилотов и шесть космических туристов. Именно для них и предназначена новая униформа.

Управление суборбитальными полетами планируется осуществлять из центра Spaceport America неподалеку от города Апэм (штат Нью-Мексико).

Теги
США
Реклама на ТАСС
NASA запросило еще $1,6 млрд для ускорения программы полетов на Луну
Директор NASA Джеймс Брайденстайн заявил, что ранее планировалось возвращение астронавтов на Луну к 2028 году, но сейчас можно речь может идти и о 2024 годе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС