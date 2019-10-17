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СМИ: Япония решила присоединиться к программе NASA по освоению Луны

По данным агентства Kyodo, Токио сделает официальное объявление до конца 2019 года

ТОКИО, 17 октября. /ТАСС/. Правительство Японии приняло решение присоединиться к программе Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) по освоению Луны, которая предусматривает высадку на спутнике Земли к 2024 году.

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Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo.

По его данным, официально об этом будет объявлено до конца 2019 года.

NASA весной объявило о том, что новая программа освоения Луны получила название Artemis ("Артемида"). Она будет состоять из трех этапов: первый (Artemis 1), предусматривающий непилотируемый полет установленного на тяжелой ракете Space Launch System (SLS) корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю, запланирован на вторую половину 2020 года. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту - намечен на 2022 год. На третьем этапе (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году.

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Япония
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